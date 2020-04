Cyril Hanouna menace de quitter Twitter

4.2 ( 5 )



Cyril Hanouna va-t-il finalement quitter le réseau social Twitter, où il est suivi par plus de 6 millions de fans ? L’animateur vedette de C8 a annoncé mardi qu’il était prêt à supprimer son compte dès le week-end.

En cause, le fait que Twitter ait suspendu, injustement selon lui, des comptes de ses fans.



« Je suis vénère de ouf avec cette histoire de compte suspendu! Si on n a pas d explications ou si son compte n est pas remis, je quitterais

@TwitterFrance ce we! Et on va tous se retrouver sur insta! Ça veut dire quoi ces manières là? Obligé si c comme ça je me barre de

@Twitter » a écrit Cyril Hanouna.

C’est parti du compte d’un fan de l’animateur de « Touche pas à mon poste », un certain Hiteb, dont le compte a été suspendu de Twitter apparemment sans raison. Il a alerté Cyril Hanouna, qui a très vite réagit.



Notons que ce mercredi matin, le compte en question est toujours suspendu.

Pkoi @TwitterFrance a suspendu le compte de @Hiteb2 ? Qq un de chez @TwitterFrance peut nous répondre? Personne n a compris! Merci de votre explication — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 28, 2020 Je suis vénère de ouf avec cette histoire de compte suspendu! Si on n a pas d explications ou si son compte n est pas remis, je quitterais @TwitterFrance ce we! Et on va tous se retrouver sur insta! Ça veut dire quoi ces manières là? Obligé si c comme ça je me barre de @Twitter — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 28, 2020

