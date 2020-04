Mort de Irrfan Khan (Slumdog Millionaire)

4.9 ( 9 )



Irrfan Khan, star de films oscarisés comme « Slumdog Millionaire » et « L’Odyssée de Pi », est mort aujourd’hui à Bombay à l’âge de 53 ans. Il avait été hospitalisé hier pour une infection rénale, mais son état se serait très rapidement détérioré.

« Il est triste que ce jour-là, nous devions annoncer sa mort. Irrfan était une âme forte, quelqu’un qui a combattu jusqu’à la fin et qui a toujours inspiré tous ceux qui se sont approchés de lui. » ont déclaré ses portes-paroles dans un communiqué.



« Après avoir été frappé par la foudre en 2018 avec l’annonce d’un cancer rare, il s’était accroché à la vie après et il avait mené de nombreuses batailles par la suite. Entouré de son amour, sa famille, pour laquelle il tenait le plus, il est parti pour le paradis, laissant derrière lui un véritable héritage. » ont-ils poursuivi. « Nous prions tous et espérons qu’il est en paix. »

Irrfan Khan avait reçu un traitement contre le cancer l’an dernier à Londres, après avoir reçu le diagnostic d’une tumeur neuroendocrine.



Sa mort survient quelques jours seulement après le décès de sa mère, Saeeda Begum, à l’âge de 95 ans. Il a assisté à ses funérailles samedi en visioconférence.

