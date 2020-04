Coronavirus : le chanteur Christophe intubé et sous sédation profonde à Brest

4.2 ( 6 )



Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonne pour le chanteur Christophe, atteint du coronavirus et hospitalisé depuis la fin du mois de mars. Le chanteur se bat toujours contre le Covid-19 et il est toujours en réanimation à Brest. Il a été transféré en Bretagne et est actuellement intubé et sous sédation profonde.

C’est la femme de Christophe qui a donné des nouvelles à l’AFP, affirmant que son mari « est actuellement hospitalisé en réanimation à Brest ».



« Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même » a-t-elle expliqué.

A 74 ans, le chanteur Christophe, qui n’a pas précisé s’il avait testé positif au coronavirus, a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire à Paris le 26 mars. Depuis, on n’avait pas de nouvelle de son état de santé et vous étiez nombreux à vous inquiéter.



