Éric des « 12 coups de midi » : toujours pas éliminé, il s’est fixé un défi de taille !

Éric des « 12 coups de midi » éliminé ? Toujours pas ! Aujourd’hui encore le champion en titre du jeu de Jean-Luc Reichmann les « Douze coups de midi » s’est payé une nouvelle victoire. 1.000 euros à partager pour moitié avec la fameuse cagnotte du 1er mai.



Du côté de l’étoile mystérieuse, elle n’a jamais aussi bien porté son nom. Aucun nouvel indice et surtout aucune fuite sur la toile ou sur les réseaux sociaux. Et oui l’avantage du confinement c’est que les enregistrements de l’émission ont été interrompus ! Et lors des derniers enregistrements elle n’avait pas été trouvée si bien que personne n’a pu balancer l’info.

Aujourd’hui rien de bien nouveau : on voit toujours des sapins enneigés et rien d’autre. Un indice semble toutefois se dessiner mais pour l’instant c’est trop vague pour nous mettre sur la voie.

Éric lui voit toujours un paysage suédois, ce qui l’a poussé à proposer le nom de la belle Victoria Silvstedt. Sans succès.



Éric des « 12 coups de midi » : pas d’élimination, mais un objectif !

Et si l’élimination d’Éric ne semble toujours pas d’actualité, le candidat breton n’a pas caché son ambition : détrôner l’actuel n°1, Christian Quesada et ses 193 participations.

Éric l’a d’ailleurs annoncé dans l’émission et avec le soutien de Paul qui a téléphoné pour l’encourager à aller chercher cette première place. Regardez….

Si cette vidéo ne se lance pas sur votre écran, retrouvez-là sur Twitter

Des ambitions que le deuxième plus grand maître de midi n’a pas non plus caché à la presse. Au magazine « Télé-Loisirs », il s’est montré on ne peut plus clair sur le sujet.

À la question « Avez-vous pour objectif de devenir n°1 », il a répondu sans détour : « Clairement ! Ce qui m’intéresse c’est la première place ». Difficile de faire plus clair.

Quant à Christian Quesada, Éric ne s’en soucie pas. « Son destin ne m’appartient pas, je vois juste la place qu’il occupe. Ce serait dommage qu’une telle émission garde comme premier un tel personnage. »

Retour des 12 coups de midi demain dès 12 heures sur TF1 ou en streaming, vidéo et replay sur MYTF1.

Éric débutera l’émission avec une cagnotte de 794.244 euros !

