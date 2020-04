Plus belle la vie en avance : Pavel entre la vie et la mort ! (vidéo PBLV épisode n°4046)

4.7 ( 13 )



Rien ne va plus pour Pavel dans quelques jours dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’Irina lui a tiré dessus avant d’apprendre qu’il s’agit de son père biologique, Andrès est hospitalisé entre la vie et la mort.

A l’hôpital, Andrès fait un arrêt cardiaque et Léa fait tout pour le ramener à la vie. Mais pour Babeth, il est clair que c’est trop tard : Pavel est mort !



Pendant ce temps là, Patrick interroge Irina et a du mal à retenir la légitime défense… Ils n’ont retrouvé aucune arme appartenant à Pavel alors qu’Irina affirme qu’il voulait la tuer avant qu’elle tire… Xavier Revel prend sa défense !

Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4046 du 27 avril 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : la fin de Pavel, un secret dévoilé, un suicide (infos PBLV ) en cliquant ICI

