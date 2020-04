« Fiston » : pourquoi le le film avec Franck Dubosc et Kev Adams ne sera pas diffusé mardi soir sur W9 ?

5 ( 2 )



« Fiston », le film de Pascal Bourdiaux avec Franck Dubosc et Kev Adams dans les rôles principaux, devait être (re)diffusé ce mardi 7 avril 2020 dès 21h05 sur W9 et 6play pour le streaming. Sauf que le Covid-19 continue d’avoir des conséquences sur la programmation des chaînes.



Et oui, encore un programme qui tombe à l’eau. Face à la fuite des annonceurs, les recettes publicitaires s’effondrent chaque jour un plus. Pour y faire face, les chaînes font dans l’économie et cherchent donc à minimiser leurs pertes en proposant des programmes dont la diffusion coûte moins cher.

La comédie « Fiston » en fait les frais et sera diffusée à une date ultérieure qui n’a pas été communiquée pour le moment.

« Fiston » remplacé par « Goldman : un héros si discret »

En lieu et place de votre film, vous retrouverez « Goldman : un héros si discret », un documentaire exceptionnel sur l’un des plus grands artistes de la chanson française : Jean-Jacques Goldman.



De ses timides débuts à son ascension fulgurante à ses prestigieuses collaborations ou ses engagements caritatifs, nous reviendrons sur les moments clés de la vie d’une star pas comme les autres.

Avec son entourage proche, Céline Dion, Johnny Hallyday, Michel Drucker ou encore M.Pokora, Laurent Boyer et son complice de toujours Michael Jones, vous découvrirez le parcours exceptionnel d’un homme singulier, sensible et attachant !

