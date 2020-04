Plus belle la vie : ce soir, Mouss trouve un travail (résumé + vidéo de l’épisode 4029 PBLV du 2 avril 2020)

4.8 ( 12 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4029 du jeudi 2 avril 2020 – Mouss va finalement trouver un travail ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il veut intégrer la coloc et qu’on lui demande des fiches de paie, c’est finalement le propriétaire, Rochat, qui va lui donner sa chance au lycée Scotto !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4029

Max refuse de parler à la police. Face à cette urgence, Pavel revient à la réalité, et explique qu’il doit continuer ainsi s’il veut rester en vie. Mirta ne comprend pas la mauvaise humeur de sa fille qui lui annonce sur un ton sinistre qu’Andrès veut l’épouser. Max, relâché, explique à Pavel qu’une jeune femme est à Marseille pour les traquer. Anton pense qu’il s’agit d’Irina. De son côté, Boher vient chercher Irina et la découvre ivre et malade, en proie à la souffrance de ses démons…

Léa creuse la piste du cercle de jeu et parle d’Aurélien à Patrick, qui accepte de l’aider et de tendre un piège au réceptionniste. Ce dernier avoue que Danon refusait de régler ses dettes de jeu. Léa est heureuse de la tournure que prend l’affaire. Patrick et Babeth sont fiers de leur fille…



Mouss avoue à Nathan qu’il n’a pas de job. Pris de pitié, Nathan en parle à Rochat, qui cherche justement un surveillant lycée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4029 du 2 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

