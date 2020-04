« Il n’est jamais trop tard » remplace ce soir « Peplum » sur M6 (déprogrammation)

5 ( 6 )



« Il n’est jamais trop tard » est au programme TV de ce mardi 21 avril 2020 sur M6. Comme nous vous l’avons en effet indiqué il y a quelques jours à peine la série « Peplum » a été déprogrammée en urgence par la chaîne en raison d’une audience catastrophique la semaine dernière.



Pour la remplacer et éviter un nouvel échec, M6 nous propose de (re)voir le film de et avec Tom HANKS, Julia Roberts et Gugu MBATHA-RAW « Il n’est jamais trop tard » .

« Il n’est jamais trop tard » : synopsis

Au cas où vous ne l’auriez pas vu, en voici l’histoire en quelques lignes…

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des années, Larry Crowne s’inscrit à l’université pour reprendre ses études. Ce changement de vie prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de son professeur d’expression orale, Madame Tainot. Belle, cynique, désabusée par le niveau affligeant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est également à un tournant de sa vie… Auront-ils droit à une seconde chance ?



Casting, personnages

Et dans les rôles principaux

Tom HANKS (Larry Crowne)

Julia ROBERTS (Mercedes Tainot)

Gugu MBATHA-RAW (Talia)

Bryan CRANSTON (Dean Tainot)

Cedric THE ENTERTAINER (Lamar)

Pam GRIER (Frances)

Taraji P. HENSON (B’Ella)

George TAKEI (Docteur Matsutani)

Le saviez-vous ?

📽️ Ce film n’est autre que la deuxième réalisation de Tom Hanks

📽️ Il est l’occasion des retrouvailles entre Tom Hanks et Julia Roberts, 4 ans après « La Guerre selon Charlie Wilson » de Mike Nichols.

📽️ Réalisateur, Tom Hanks a fait le choix de confier un rôle à son épouse Rita Wilson.

« Il n’est jamais trop tard » : bande-annonce vidéo

Une fois n’est pas coutume, nous avons choisi de vous proposer la bande-annonce originale du film mais en version sous-titrée….

