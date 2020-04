M6 déprogramme déjà « Peplum » !

5 ( 3 )



« Peplum » en mode rediffusion c’est déjà FINI ! En même temps rien de très étonnant. Mardi soir, face au carton du film de TF1 « Harry Potter à l’école des sorciers », on peut dire que M6 a bu la tasse ! A peine 1.42 million de téléspectateurs pour le premier des trois épisodes de la soirée, soit seulement 5.2% de part de marché.



Face à ce fiasco, car il n’y a pas d’autre mot, la chaîne a fait le choix de déprogrammer tous les autres épisodes prévus pour les semaines à venir.

Les fictions « Peplum – La folle histoire du mariage de Cléopâtre » (parties 1 et 2) et « Peplum » (parties 1, 2 et 3) initialement prévues à partir de 21:05 sont ainsi supprimées.

« Peplum » : la série déprogrammée dès mardi prochain

Et alors qu’une nouvelle soirée était prévue mardi prochain, le 21 avril 2020, M6 proposera à la place une rediffusion du film « Il n’est jamais trop tard » de et avec Tom Hanks.



Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des années, Larry Crowne s’inscrit à l’université pour reprendre ses études. Ce changement de vie prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de son professeur d’expression orale, Madame Tainot. Belle, cynique, désabusée par le niveau affligeant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est également à un tournant de sa vie… Auront-ils droit à une seconde chance ?

Le reste de la soirée

22:45 – Erin Brockovich, seule contre tous

00:50 – Les prisonnières

02:20 – Météo

02:25 – Programmes de nuit

