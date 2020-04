« Tandem » du 21 avril : ce soir le deux premiers épisodes de la saison 4

4.8 ( 4 )



ANNONCES





« Tandem » du 21 avril 2020. Et c’est reparti pour « Tandem » dont la 4ème saison inédite débute ce soir sur France 3 et bien sûr sur France.TV pour le replay, le streaming vidéo et les épisodes en avant-première.



ANNONCES





Ce soir les deux premiers épisodes de la saison « Résurrection » et « Dernière danse ».

À propos de cette saison 4

Après une fin de saison 3 qui a vu Léa s’opposer au colonel et risquer de perdre son poste, devoir quitter Montpellier, où vivent ses enfants et son ex, Paul, nous la retrouvons finalement toujours commandant. Arrive pourtant à la brigade un nouveau colonel qui, à la surprise générale, n’est autre que Pierre Soler, le père de Léa. Si elle se réjouit de retrouver son père qu’elle admire tant, comment cohabiter avec cette figure de la gendarmerie que tout le monde admire ?



ANNONCES





Côté personnel, Léa considère qu’il est temps pour elle d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, elle se sent prête à s’engager en couple avec Grégory, son professeur de yoga, avec qui tout semble bien aller.

Le coup est dur pour Paul, c’est la première fois depuis qu’ils sont séparés qu’il voit Léa en couple.

Il se pose des questions, se demande s’il ne devrait pas progresser en devenant commandant dans une autre brigade, ce qui signifierait quitter Montpellier (et donc ses enfants… et Léa ?).

De son côté, Alice, la fille de Léa et de Paul, découvre qu’elle est enceinte… une nouvelle qui va bouleverser la famille.

« Tandem » du 21 avril : vos deux épisodes de ce soir

Episode 37 – « Résurrection »

Scénariste : Alexia de OLIVEIRA GOMES – Réalisateur : Lionel CHATTON

Philippe Préjean est retrouvé mort dans l’atelier de la savonnerie traditionnelle qu’il gère. Léa et Paul pensent qu’ils vont rapidement boucler leur enquête : des cheveux de l’agresseur ont été retrouvés dans la main de la victime. L’analyse ADN réserve cependant aux enquêteurs une grosse surprise. Les cheveux appartiennent à Laurent Belmont, le premier mari de la femme de la victime. Or, celui-ci est censé être mort huit ans auparavant !…

Episode 38 – « Dernière danse »

Scénaristes : Denis ALAMERCERY et Eloise TIBET ZANINI – Réalisateur : Lionel CHATTON

Alexander Williams, chorégraphe à la réputation mondiale, est retrouvé mort sur la scène de l’Agora.

L’une de ses danseuses, Nathalie Parisot, est retrouvée couverte du sang de la victime et en état de choc. Mais elle ne se souvient de rien : elle est atteinte d’un syndrome précoce d’Alzheimer.

En creusant pour trouver des preuves contre elle, Soler et Marchal vont se rendre compte que le meurtre n’est peut-être pas aussi simple qu’il n’y paraît… Alexander Williams semblait cacher plusieurs secrets. L’a-t-on tué par jalousie ? Et si Nathalie n’était pas coupable mais avait assisté au meurtre ?

Vidéo

On termine comme souvent avec la bande-annonce vidéo…

Il faut toujours garder son calme au travail, encore plus quand on bosse… avec son ex ! 💥🧨 Astrid Veillon et Stéphane Blancafort sont de retour pour une nouvelle saison inédite de #Tandem, demain à 21.05 ! @tandemserietv pic.twitter.com/j6qcufm31K — France 3 (@France3tv) April 20, 2020

Si vous ne la voyez pas sur votre écran, elle est visible sur le compte Twitter de France 3.

« Tandem » saison 4, avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, ça débute ce soir sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES