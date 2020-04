The Voice : découvrez Marc Lavoine submergé par l’émotion sur les K.O (VIDEO)

4 ( 4 )



A J-1 du nouveau prime de « The Voice, la plus belle voix » et du début de l’étape des K.O, on vous propose de découvrir un tout premier extrait en vidéo. On y découvre Marc Lavoine, nouveau coach cette saison, submergé par l’émotion…

L’interprétation de Michael Bucquet met son coach dans un état second. Il n’arrive même pas à trouver les mots tant l’émotion est forte et son ami Pascal Obispo lui vient en aider et salue la performance.



VIDEO Marc Lavoine très ému dans les KO de The Voice 2020

The Voice, présentation des KO

Après l’étape des Battles, les quatre coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine, vont encore devoir faire face à des choix difficiles et prendre les bonnes décisions pour avancer dans la compétition.



Les talents qui ont réussi à convaincre leur coach lors des Battles vont cette fois s’affronter sur les K.O, dernière étape avant les Lives !

Cette année, les règles évoluent puisque chaque coach présentera sur scène les 7 talents de son équipe sur une chanson choisie par les talents eux-mêmes. Chaque talent est donc responsable de son destin dans « THE VOICE 2020 » ! Aux portes de la Demi-Finale, ils n’ont pas le droit à l’erreur !

A l’issue de chaque K.O., deux possibilités :

– Le coach buzze et son talent est qualifié pour la suite de la compétition,

– Le coach ne buzze pas et décide de mettre un terme à son aventure. Le talent quittera aussitôt le concours car aucun vol de talent ne sera possible.

Chaque coach sera ainsi sous tension et devra prendre ses responsabilités. Cette année, la réponse est définitive et les coups de théâtre seront au rendez-vous !

A la fin de cette étape décisive des K.O., chaque coach ne gardera que 3 talents dans son équipe qui accéderont directement à la Demi-Finale.

L’enjeu est de taille pour les talents qui n’ont qu’un objectif en tête : atteindre la prochaine étape des Lives.

