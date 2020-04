Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 9 ? (résumé + replay 24 avril)

5 ( 7 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 9 du vendredi 24 avril 2020 – C’est parti pour le neuvième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Teheiura a remporté le confort, il fait une contre-proposition à Denis au lieu de choisir quelqu’un pour partager le confort : il préfère se sacrifier et offrir le confort à tous les autres aventuriers !

Et la récompense est belle : du chocolat, mousse au chocolat et cookies aux pépites de chocolat ! Denis accepte et tous les autres hurlent de joie et le remercient. Tehe retourne seul sur le camps pendant que les autres savourent. Seul Sam n’apprécie pas pleinement, il pense que Teheiura méritait d’en profiter, il a gagné l’épreuve !

De retour sur le camps, ils remercient encore Teheiura et lui rapportent quelques carrés de chocolat. Et Moussa fait la paix avec Tehe.



Régis, qui a eu peur de sortir médicalement, se plonge dans le courrier de ses proches. Mais avant l’immunité, ça parle déjà stratégie et Charlotte se sent en danger… tout comme Sam.



La bouteille annonce l’épreuve d’immunité, il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : l’épreuve de l’étoile. Mais une fois les aventuriers en place, Denis annonce une nouvelle option : obtenir un collier d’immunité en abandonnant l’épreuve pour aller le récupérer le plus vite possible ! Plusieurs partent et c’est Jessica qui remporte le collier ! Ils sont encore 7 à s’affronter pour le totem. L’épreuve dure et à la fin, il ne reste plus que Sam et Naoil. Et c’est finalement Sam qui tombe après plus d’une heure ! Naoil remporte le totem synonyme d’immunité.

Sam est très déçu et il pense que les autres se sont réjouis quand il est tombé. Il a peur de sortir au conseil… Il va voir Claude, qui lui conseille de chercher un collier d’immunité. Le clan de Moussa et Charlotte veut éliminer Sam mais se méfie au cas où il aurait un collier ! Charlotte veut diviser les votes entre Sam et Claude, mais Moussa refuse de mettre Claude.

De son côté Teheiura cherche aussi un collier d’immunité et il le trouve ! Et Sam décide de tenter le tout pour le tout : faire croire qu’il a trouvé un collier. Et ça marche ! Les filles y croient et du coup elles veulent diriger leurs votes vers Eric.

C’est l’heure du conseil. Charlotte a déjà une voix contre elle à cause de sa dernière place au jeu de confort, et Teheiura a le vote noir d’Ahmad. Et Naoil et Jessica sont immunisées. Place aux votes. Et c’est finalement Sam qui est éliminé ! Il donne son vote noir à Teheiura.

Si vous avez manqué l'épisode 9 ce 24 avril 2020, sachez que l'émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 1er mai pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

