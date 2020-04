Virgin Radio organise sa soirée Electroshock chez vous

4.6 ( 10 )



ANNONCES





Kungs, Jonas Blue, The Avener, Synapson, Klingande, Surf Mesa et Trinix seront réunis le mardi 14 avril à 21h pour un Electroshock exceptionnel en Facebook Live sur la page Virgin Radio.

En cette période de confinement, Virgin Radio a souhaité faire une surprise de taille à ses auditeurs avec la complicité des plus grands artistes électro du moment.



ANNONCES





Kungs, Jonas Blue, The Avener, Synapson, Klingande, Surf Mesa et Trinix réalisent des dj set confinés à découvrir le mardi 14 avril à partir de 21h pour un concert unique de 3h. Cet événement inédit sera diffusé en Facebook Live et sur les réseaux sociaux de la station et évidemment sur Virgin Radio.

« Nous devions initialement organiser une soirée Electroshock en avril. Au vu du contexte, nous avons repensé l’événement pour proposer à nos auditeurs et internautes une expérience inédite à vivre à la maison. » a déclaré Freddo Pau, Directeur délégué de Virgin Radio.



ANNONCES





Un événement à suivre depuis chez vous sur les réseaux sociaux avec le #Electroshock

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES