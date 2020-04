Laetitia Milot évoque « Réunions », la série à découvrir ce soir sur France 2 (vidéo)

4.8 ( 16 )



« Réunions » est le titre de la nouvelle série évènement de France 2 que vous découvrirez ce soir dès 21h05. Au casting Laetitia Milot, Loup-Denis Elion, Sara Martins ou bien encore Pascal Legitimus…



À découvrir dès maintenant en avant-première (streaming vidéo) sur France.TV. Le replay sera ensuite disponible jusqu’au 6 mai 2020 inclus.

« Réunions » : présentation

Lorsque Chloé apprend que Jérémy, son compagnon, a hérité de l’hôtel de son père « inconnu » à la Réunion, elle y voit l’occasion de commencer une nouvelle vie avec sa famille recomposée, loin de Roubaix et de leurs soucis financiers… Elle se lance avec passion dans la gestion de l’hôtel avec les deux demi-frères, l’un blanc, l’autre métis, qui ignoraient jusqu’à présent leur existence respective. Chloé réussira t’elle à récréer une nouvelle tribu ?



« Réunions » : casting complet et personnages

Avec dans les rôles principaux : Laetitia Milot (Chloé), Loup-Denis Elion (Jérémy), Sara Martins (Victoire), Nicolas Bridet (Antoine), Pascal Légitimus (Gabriel), Nicolas Chupin (Dom), Eva Darlan (Jeanne), Delixia Perrine (Viana), Marie De Dinechin (Vanessa), Matteo Perez (Maxime), Mathis Larobe (Enzo), Gilles Agelou (Frédéric), Nawelle Eveillard-Ayad (Anaïs), Camille Mounier (Cheyenne) …

Les deux épisodes de ce soir

Episode 1 : Saut dans le vide

Episode 2 : la gifle

Vanessa, la fille de Chloé, est loin de goûter ce changement de vie radical. Sa seule obsession, quitter La Réunion au plus vite pour retrouver sa «vraie» vie et ses amis à Roubaix ! Elle se comporte de manière insupportable dans l’espoir d’être renvoyée en métropole. Face à cette attitude, c’est Victoire, l’épouse d’Antoine, qui craque la première en lui donnant une gifle. Entre Chloé et Victoire, cette gifle sonne le début d’une guerre des mères où travail en famille et zizanie ne font pas bon ménage…

Laetitia Milot évoque « Réunions »

Découvrez maintenant Laetitia Milot qui évoque cette nouvelle série dont elle est l’héroïne….

Adieu les corons… et bonjour La Réunion !@LMilotOfficiel vous parle de notre nouvelle série #Réunions à découvrir mercredi soir et dès maintenant ici ▶ https://t.co/iwAOQIbRTM pic.twitter.com/fxhdUe0hpc — France 2 (@France2tv) April 14, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur le Twitter de la chaîne.

Retrouvez « Réunions » à partir de ce soir sur France 2.

