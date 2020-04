« 12 coups de midi » : découvrez la nouvelle étoile mystérieuse et tentez de deviner qui s’y cache avec le 1er indice !

4.3 ( 16 )



« 12 coups de midi » : découvrez la nouvelle étoile mystérieuse. Pour ceux qui n’étaient pas au rendez-vous hier, Éric a trouvé la précédente étoile derrière laquelle se cachait l’influenceuse et Youtubeuse EnjoyPhoenix ! Si vous souhaitez revoir ce moment en replay, on vous invite à suivre ce lien.



Et c’est donc tout naturellement qu’une nouvelle étoile nous a été proposée aujourd’hui. Sachant que TF1 ne disposera plus d’émissions inédites (enfin tournées en plateau tout au moins) après le 28 avril, on se demande quand même ce qu’il adviendra de cette nouvelle étoile.

Il se murmure qu’une version « 12 coups de midi à la maison » se prépare. Reste à savoir avec qui et dans quelles conditions. Cette nouvelle étoile mystérieuse sera t-elle mise de côté jusqu’à un retour normal du programme ? Une étoile spéciale « confinement » va t-elle voir le jour ? Dès que nous en saurons un peu plus, nous vous tiendrons tout naturellement informés.



En attendant une nouvelle étoile mystérieuse a donc été proposée aujourd’hui. Et elle n’a pas laissé apparaître grand chose pour le moment. On voit des sapins enneigés et rien d’autre. Découvrez-là maintenant…



Trop peu pour trouver la bonne réponse bien sûr. Éric croyant deviner un paysage suédois sur cette image, il a proposé totalement au hasard le nom de l’ancien joueur du PSG, Zlatan Ibrahimović. Sans succès bien sûr même si parfois le hasard fait bien les choses.

Nouveau coup de maître d’Éric

A défaut d’avoir trouvé l’étoile, Éric a frappé un nouveau grand coup aujourd’hui avec un coup de maître à 30.000 euros dont 15.000 sont venus gonfler le montant de son énorme cagnotte qui atteint désormais 793.744 euros de gains et de cadeaux dont 520.000 euros en cash !

Un premier indice devrait se dessiner sous peu d’où l’intérêt de rester fidèle aux « 12 coups de midi » de TF1. Rappelons pour la petite histoire que l’émission est également visible en replay et streaming vidéo sur MYTF1 durant 7 jours après diffusion.

