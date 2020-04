Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse bientôt trouvée, un nouvel indice se dévoile

3.9 ( 236 )



Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse. Elle est sur le point d’être trouvée mais il vous faudra encore un peu patienter pour que le visage de la personnalité qui s’y cache ne se dévoile totalement. Et à priori, tout le monde ne va pas la reconnaître du premier coup ! Même Éric.



Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse

Mais hier un nouvel indice a commencé à se dessiner sur cette fameuse étoile de midi. Regardez bien au centre de l’image, juste au dessus du tapis. Et on devine une danseuse en tutu ! Pourquoi ? Peut-être à cause de sa participation à « Danse avec les Stars » sur TF1 ? C’est une hypothèse parmi d’autres….

Rappel des indices visibles sur l’étoile mystérieuse : un rat et/ou une souris; une immense route et/ou une piste d’aéroport pour certains; une barquette de frites; une main tenant un téléphone; une manette de console vidéo, un tapis de couleur rose et donc une danseuse en tutu.



Nos cadeaux : c’est une Youtubeuse. Elle n’est pas forcément connue de tous.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé et qui veulent encore faire travailler leurs méninges, sachez qu’il ne s’agit pas de : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio, Bruno Salomone, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Olivier Baroux, Gérard Darmon, Samuel L. Jackson, JoeyStarr, Alexandre Astier, Jean-Claude Vandamme, Kad Merad, Katy Perry, Bruce Willis, Diane Kruger, Eric Judor, Emma Stone, Charlize Theron.

Et sinon…

Sinon notez qu’en ce mardi 14 avril, Eric n’a remporté que 1.000 euros à partager dont 500 pour sa cagnotte.

Aujourd’hui il débutera l’émission avec une cagnotte de 737.241 euros dont près de 500.000 euros de cash. C’est que ça commence à faire !

Prochain avec Les « 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 mais aussi sur MYTF1 en vidéo, streaming et replay.

