« Grey’s Anatomy » du 15 avril : dernière soirée avant la déprogrammation (spoilers)

4.7 ( 13 )



ANNONCES





« Grey’s Anatomy » du 15 avril 2020. Oyé, oyé braves gens ! Ce soir c’est la toute dernière soirée de la saison 16 de « Grey’s Anatomy ». Comment est-ce possible alors qu’il reste encore tout un tas d’épisodes non diffusés ? Et bien le confinement a eu une conséquence inattendue : le doublage des épisodes a été interrompu. Et TF1 a épuisé son stock d’épisodes en français.



ANNONCES





Alors profitez bien des deux épisodes diffusés ce soir « Une longue nuit » puis « Chaos »

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

« Grey’s Anatomy » du 15 avril : vos deux épisodes de ce soir (spoilers)

« Une longue nuit » : Après l’accident de voiture au bar « Chez Joe » et l’intervention des pompiers de Station 19, les médecins de Grey-Sloan s’affairent toute la nuit pour sauver leurs collègues. Amelia s’inquiète de devoir annoncer à Link ce qu’elle a découvert concernant sa grossesse.



ANNONCES





« Chaos » : Richard découvre que Maggie a démissionné de Grey-Sloan et s’inquiète de sa réaction après la mort de sa patiente. Bailey retourne au travail après avoir pris quelques jours de congés. Meredith pense que DeLuca lui manque. Amelia informe Link de ce que l’échographie lui a appris.

Quant à la suite de cette saison 16, nul ne sait pour le moment quand TF1 sera en mesure de les proposer aux fans.

Vidéo

Découvrez maintenant quelques images de « The Resident », la série qui remplacera « Grey’s Anatomy » dès la semaine prochaine.

Ces images vous ont-elles convaincu ? Alors rendez-vous à compter du mercredi 22 avril 2020 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES