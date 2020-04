« Peplum » fait son retour ce soir sur M6 !

4 ( 15 )



« Peplum » fait son grand retour ce soir sur M6 dès 21h05. Mais ne rêvez pas, c’est en mode rediffusion que vous retrouverez cette série pas à tout fait comme les autres. Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay et le streaming vidéo.



Sur fond de déclin de l’Empire Romain, « Peplum » nous plonge dans le quotidien de Bravus (Pascal Demolon), ancien esclave devenu conseiller du tyrannique empereur Maximus (Jonathan Lambert). Sous pression, coincé entre une vie professionnelle particulièrement stressante et une vie de famille chaotique, ses journées ne s’annoncent pas de tout repos.

« Peplum » : déroulé de votre soirée

Partie 1 (dès 21h05)

Partie 2 (dès 22h45)

Bravus va encore devoir mouiller sa toge et jongler entre une vie professionnelle stressante et une vie de famille chaotique. Au palais, l’empereur Maximus donne du fil à retordre à Bravus, en continuant d’alterner des moments de folie et de démesure et des instants de sérénité et de raison apparente. Persuadé d’être de nature divine, Maximus pense que le déluge qui s’abat sur Rome a pour origine… son humeur taciturne. Côté famille, la femme de Bravus, Octavia, voit dans les fêtes de Flore la promesse d’une ascension dans le cercle fermé de la bonne société romaine. Quant à Caïus, son fils, il est confronté à ses premières tentations avec Maria, bien qu’il traverse une passade chrétienne. Quant à la fille de Bravus, Lydia, elle continue d’abuser sans vergogne de sa position dominante. Les journées de Bravus ne seront pas de tout repos !

Partie 3 (dès 0h15)

Bravus va une fois de plus devoir mouiller la toge afin de ralentir le déclin de l’Empire qui s’accélère plus que jamais. L’empereur Maximus est victime de tentatives d’empoisonnement, ce qui plonge le Palais dans une ambiance de parano aigüe. Charge à Bravus de rassurer l’Empereur angoissé et d’éliminer ses opposants… Pour couronner le tout, de retour à la maison, Bravus assiste consterné à la radicalisation de son fils Caïus, alors que les persécutions de Chrétiens se multiplient. Rome doit également faire face à une épidémie de typhus aux répercussions inattendues, que Bravus aura du mal à gérer. Et quand Maximus sombre dans l’ennui, celui-ci décide que le seul moyen de se divertir, c’est de déclencher une bonne guerre. Bravus, emporté par la folie de l’Empereur, n’a d’autre choix que de partir sur le front, dans l’indifférence totale de ses enfants et alors que les barbares convergent vers Rome… Pourra-t-il éviter le chaos ?

Extrait vidéo « Peplum »

On se remet dans le bain avec quelques images…

"Ça fait de la soupe au moins ?"

Quand Zéphyros, savant visionnaire joué par @dubosc_franck, présente la machine à vapeur à Maximus, alias Jonathan @levrailambert 😂#Peplum, mardi à 21:05 pic.twitter.com/muowKlpdoP — M6 (@M6) April 12, 2020

Une série aussi historique qu’humoristique que nous vous invitons à (re)découvrir ce soir dès 21H05 su M6.

