Plus belle la vie en avance : Thomas et Gabriel, le clash (vidéo PBLV épisode n°4049)

Rien ne va plus entre Thomas et Gabriel en ce moment dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, depuis que Thomas ne va pas bien, il dérape et fait n’importe quoi…

Dans quelques jours, au petit matin, Thomas rentre à l’appart en prétextant qu’il était avec son père au Céleste.



Mais Gabriel n’est pas dupe, il affirme à Thomas qu’il a une sale tête et qu’il empeste la cigarette ! Et il l’informe que Sabrina a appelé, il devait faire l’ouverture du bar et elle s’inquiétait…

Leur mariage survivra-t-il aux mensonges de Thomas ?



Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4049 du 30 avril 2020

