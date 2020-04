Mylène Demongeot, 84 ans, guérie du coronavirus

4.9 ( 9 )



ANNONCES





La comédienne Mylène Demongeot est guérie du coronavirus, après près d’un mois de bataille, comme elle vient elle-même de le révéler dans une interview pour Ouest France. Alors que l’actrice a du combattre un cancer l’an dernier, elle a été testée positive au Covid-19 le mois dernier et les médecins croyaient peu en ses chances de guérison.

« Tout allait bien avant que cette saleté de virus ne vienne me terrasser. J’étais très heureuse car début mars, j’ai commencé le tournage du nouveau film de Thomas Gilou » a confié Mylène Demongeot.



ANNONCES





« On a tourné une dizaine de jours et puis tout s’est arrêté à cause du confinement. Je suis rentrée chez moi, (…) je ne me sentais pas très bien. Plusieurs fois, j’ai pris ma température et mon thermomètre indiquait toujours 36,5°. Je me disais : je suis fatiguée mais tout va bien. En réalité, il ne marchait pas. » a-t-elle expliqué.

« Sandra, mon assistante à la maison, m’a mis le sien dans l’oreille. En réalité, j’avais 40° ! J’ai appelé le 15, au bout d’un long questionnaire, ils ont décidé de venir me chercher pour me conduire à l’hôpital. Ils m’ont collée dans un lit et là les médecins se sont montrés assez pessimistes. (…) En fait, ils ne me voyaient pas passer la semaine »



ANNONCES





Mais Mylène Demongeot, âgée de 84 ans, a défié tous les pronostics et a réussi à guérir du coronavirus : « Je ne me rendais compte de rien tellement j’étais épuisée mais j’étais quelque part entre la vie et la mort. Et tout le monde s’est battu. Moi qui voulais guérir et tout le personnel médical. Ils ont été fantastiques. (…) Je me suis toujours dit que j’allais m’en sortir, que mon heure n’était pas encore venue. Pourtant, j’ai passé trois semaines à l’hôpital. J’étais comme un légume, ce qui est assez humiliant. »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES