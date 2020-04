Plus belle la vie : ce soir, le retour d’un personnage (résumé + vidéo de l’épisode 4041 PBLV du 20 avril 2020)

4.7 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4041 du lundi 20 avril 2020 – Un personnage emblématique fait son retour au Mistral ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Il s’agit de Jimmy Moon, la star de télé-réalité marseillaise qui avait vécu une aventure avec Blanche il y a quelques années. Et il va venir en aider à Léo pour l’aider à séduire !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4041

Andrès refuse de dire à Luna ce qu’il a fait de sa nuit. Irina est folle de rage au réveil en découvrant le couteau. En confiance, elle révèle à Boher qui est Pavel, mais elle ne veut pas le coincer avec l’aide de la police française. Revel met la pression à Patrick, car il veut tenir sa parole devant les Marseillais. De son côté, Luna explique à Mirta qu’elle n’a plus confiance en Andrès et qu’elle l’a suivi toute la journée. Luna le confronte, s’il l’aime, il doit lui dire la vérité…

Samia veut faire adopter un projet de baby-sitting social. Barrault s’y oppose avec des propos misogynes, mais le projet de Samia est voté. Depuis son coup d’éclat Barrault fait le buzz. La presse lui offre même une tribune pour parler de l’insécurité. La mesure de Samia, elle est, est tue…



Leo tombe sous le charme d’une cliente du Mistral, qu’il laisse partir. Jimmy Moon lui propose de le coacher pour oser l’aborder…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4041 du 20 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

