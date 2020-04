« N’oubliez pas les paroles » du 1er avril : Arsène, le nouveau maestro, piégé (vidéo)

4.9 ( 9 )



« N’oubliez pas les paroles » du 1er avril 2020. Nous sommes le 1er avril et généralement ce jour est celui des bonnes blagues, même si parfois elles sont tout de même de très mauvais goût. Et ce soir NOPLP (« N’oubliez pas les paroles », ndrl) n’y pas échappé. Pour mémoire cette émission a été enregistré avant le confinement et les mesures sanitaires décidées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19.



Dans le premier numéro, Arsène a fait forte impression. Après avoir éliminé Pauline qui est repartie avec 1.000 euros, il a fait un carton plein en finale sur le titre « Riche ». Première victoire et 20.000 euros à la clé.

Mais dans le second numéro, Arsène a un peu perdu les pédales. En même temps ce n’est pas de sa faute puisque l’émission était un énorme POISSON D’AVRIL !

Entre les paroles imprononçables du titre « Stach Stach » et la version revisitée et totalement inventée de « Maldon » de Zouk Machine, notre sympathique candidat s’est totalement perdu face à une certaine Leslie qui était là pour le piéger.



Extrait vidéo

Découvrez un extrait vidéo de cette émission totalement folle.

Bravo Arsène et merci d'avoir joué le jeu pour le @Sidaction #NOPLP pic.twitter.com/HGY9SDFzJ0 — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) April 1, 2020

Pour voir le replay intégral de cette émission pas comme les autres, rendez-vous sur France.TV durant 7 jours.

