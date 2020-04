« Grey’s Anatomy » saison 16 spoilers : Richard en danger de mort ? (vidéo)

5 ( 4 )



« Grey’s Anatomy » saison 16 spoilers. Ce soir, et comme chaque mercredi soir, TF1 a diffusé deux nouveaux épisodes inédits de votre série médicale préférée. Des épisodes que vous pourrez voir ou revoir en replay et streaming vidéo via le site et/ou l’application MYTF1 durant 7 jours ou depuis le service de rattrapage de certaines box télé. Mais revenons-en à ce qui vous intéresse, les spoilers de cette saison quelque peu écourtée pour cause de coronavirus.



« Grey’s Anatomy » saison 16 spoilers

Ne lisez pas la suite

si vous ne voulez pas savoir

On vous a déjà délivré quelques spoilers la semaine dernière (voir ICI) et on a décidé de vous en révéler un autre, et celui-là fait froid dans le dos !

Le dernier teaser de la série, tel que mis en ligne par ABC, nous montre Richard Webber en bien mauvaise posture. Dans l’épisode précédent, le n°19, il est victime d’un malaise et s’effondre. En toute logique il est ensuite transporté à l’hôpital.



Dans le teaser de l’épisode n°20, on le voit allongé prêt à se faire opérer en urgence. Mais les mots de Meredith ont font bondir les fans américains du programme. Visiblement ses jours sont en danger.

« Richard, je peux te sauver parce que tu es celui qui m’a appris tout ce que je sais » lâche alors le Docteur Grey qui ne semble pas plus rassurée que ça.

Richard Webber va t-il allonger la liste impressionnante des personnages qui ont disparu au fil des différentes saisons ?

En attendant de le savoir (ou pas), retrouvez « Grey’s Anatomy » mercredi prochain sur TF1.

