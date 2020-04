« Why Women Kill » du 2 avril 2020 : pourquoi un seul épisode inédit ce soir ?

4.3 ( 6 )



« Why Women Kill » du 2 avril 2020. Ce soir M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série à succès « Why Women Kill ». Et alors que vous vous attendiez probablement à découvrir deux épisodes inédits ce soir, le coronavirus est encore passé par là. Fuite des annonceurs, baisse des recettes et nécessité de disposer d’un stock importants d’inédits ont convaincu de M6 de plus proposer qu’un seul épisode inédit pour les 3 prochaines semaines.



Ce soir découvrez l’épisode 3 de la saison 1 « Tango ». A découvrir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.

« Why Women Kill » du 2 avril : votre épisode de ce soir

Saison 1 – épisode 3 : Tango

Beth Ann prépare un plan pour que Rob se sépare de sa maîtresse April. Alors que la relation entre Simone et Tommy se renforce, Karl et Simone se montrent proches en public, ce qui attise la jalousie de Tommy. Taylor se rend compte avec surprise que Jade a des relations avec d’autres personnes.

Nouveau carton d’audience

La semaine dernière les deux premiers épisodes ont réalisé un vrai carton d’audience en réunissant 4.50 millions de curieux pour une part d’audience moyenne de 17.1%. M6 était même leader auprès de la ménagère de moins de 50 ans avec 32.4% de pda.



Qu’en sera t-il cette semaine ?

Et juste après…

Juste après, et donc à partir de 21h55, M6 enchaînera avec deux épisodes inédits de « Good Girls ».

Saison 1 – épisode 3 : Borderline

Beth, Ruby et Annie acceptent de faire de la contrebande pour Rio en allant chercher un colis au Canada, en échange de quoi leur dette sera effacée…

Saison 1 – épisode 4 : Bombe atomique

Beth découvre un membre du gang de Rio blessé dans le lit de sa fille. Ruby risque de perdre son emploi à cause d’un adolescent difficile, et Annie soutien Sadie pour faire face au harcèlement qu’elle subit à l’école.

