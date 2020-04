« N’oubliez pas les paroles » du 6 avril : déjà 141.000 euros pour Arsène, en route vers les masters ?

4.9 ( 8 )



« N’oubliez pas les paroles » du 6 avril 2020. Et l’incroyable parcours d’Arsène s’est poursuivi ce soir encore dans NOPLP. Deux nouvelles victoires à son actif mais aussi et surtout 40.000 euros de plus dans sa besace.



Oui oui, vous avez bien lu ! Encore 40.000 euros supplémentaires ce soir à raison de 20.000 euros par numéro.

En seulement 9 victoires, Arsène est déjà à la tête de 141.000 euros. Il pourrait ainsi rentrer dans le classement des 16 plus grands maestros dès demain.

Extrait vidéo



Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur TWITTER.

Récapitulatif du parcours d’Arsène

– Nombre de victoires : 9

– Gains du jour : 40.000 euros

– Total des gains : 141.000 euros

« N’oubliez pas les paroles » du 6 avril : accès aux replay

Rendez-vous sur France.TV pour voir ou revoir les deux émissions de ce soir en REPLAY

🎤 Accès au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien

🎤 Accès au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien

Arsène va t-il intégrer le classement des meilleurs maestros dès demain et donc en seulement 10 victoires ? Pour le savoir retrouvez « N’oubliez pas les paroles » ce mardi 7 avril 2020 dès 18h40 sur France 2 et France.TV.

