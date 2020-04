Plus belle la vie en avance : la police débarque chez Pavel (vidéo PBLV épisode n°4036)

4.6 ( 11 )



ANNONCES





Ca sent le roussi pour Andrès et Luna lundi prochain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors que Luna a réussi à échapper à une tentative de meurtre, Andrès l’interroge et essaie de comprendre qui lui a tiré dessus…

Luna évite volontairement de lui dire qu’elle a vu Samir quand ça frappe violemment à la porte !



ANNONCES





C’est la police, Jean-Paul et Irina cherchent Luna pour l’interroger au sujet de la tentative de meurtre. Et ils commencent sérieusement à se poser des questions sur eux…

Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4036 du 13 avril 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Irina prend Luna en otage, un personnage surprenant de retour (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES