« N’oubliez pas les paroles » vidéo : Julien éliminé, Arsène 9ème plus grand maestro !

« N’oubliez pas les paroles » vidéo. Et encore un chamboulement dans le classement de « N’oubliez pas les paroles » ce soir. Arsène est en effet devenu ce soir le 9ème plus grand maestro de l’histoire ! Et ce en seulement 13 victoires.



Première conséquence : l’élimination de Julien. 16ème plus grand maestro exaeco avec Arsène hier, il est sorti du classement ce soir et ne pourra donc plus participer aux prochains masters de l’émission.

Dans le détail notez qu’Arsène a remporté 30.000 euros de plus ce soir. 20.000 euros dans le premier numéro, 10.000 dans le second.

Nombre de victoires : 13

Gains du jour : 30.000 euros

Total des gains : 191.000 euros

« N’oubliez pas les paroles » : Julien éliminé du Top 16

Voici une énième mise à jour du classement.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Arsène (avril 2020) : 191 000 €

10 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

11 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

12 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

13 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

14 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 €

15 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

16 Toni (mars 2020) : 162 000 €

Accès aux replay

Vous n’y étiez pas ? Vous avez choisi une autre chaîne ? Rendez-vous sur France.TV pour découvrir durant 7 jours le replay intégral des deux émissions diffusées ce soir.

