« One World Together at Home » : voir ou revoir le concert de Lady Gaga (VIDEO)

En plein épidémie de coronavirus Covid-19, c’est la nuit dernière que Lady Gaga organisait un concert solidaire baptisé « One World : Together at Home », en soutien à l’Organisation Mondiale de la Santé. Un concert durant lequel les plus grandes stars de la chanson se sont produites depuis leurs domiciles, en direct.

A l’initiative de la chanteuse Lady Gaga et de l’association Global Citizen, le concert « One World Together at Home » était destiné à lever des fonds pour les travailleurs de la santé en première ligne et l’Organisation Mondiale de la Santé.



Aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Argentine et dans le monde entier, une pléiade d’artistes internationaux se sont succéder en direct depuis chez eux pour s’associer à cet événzment, diffusé via les chaînes de télévision et les réseaux sociaux.

Aux Etats-Unis, il était présenté par le trio d’animateurs des principaux late-night shows : Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert.



En France, le concert a été diffusé sur France 2 avec à la présentation, Daphné Burki et André Manoukian.

Si vous avez manqué ce concert « One World Together at Home », sachez qu’il est disponible en replay streaming gratuit sur france.tv ici

