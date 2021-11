« A Star is Born » avec Lady Gaga et Bradley Cooper : ce soir sur TF1 (dimanche 21 novembre 2021)

5 ( 3 )

« A star is born » avec Lady Gaga c’est ce soir, dimanche 21 novembre 2021 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1 via sa fonction direct. Au casting Lady Gaga donc mais aussi Bradley Cooper, Sam Elliott et Andrew Dice Clay.







Un film, et il est bon de le rappeler qui a été nominé 8 fois aux Oscars. Porté par l’interprétation magistrale de Lady Gaga, le remake de « A Star is Born » réalisé par Bradley Cooper est bouleversant et magnifique ! Frissons garantis !

« A star is born » : l’histoire

Star de musique country, Jack découvre Ally, une jeune chanteuse talentueuse à la carrière prometteuse, et la prend sous son aile. Grâce à lui, Ally fait ses premières scènes aux côtés de Jack, devant un public conquis. Elle rencontre rapidement le succès et devient une artiste adulée par le public. Dans le même temps, Ally et Jack tombent follement amoureux l’un de l’autre, mais Jack est bientôt éclipsé par le succès d’Ally. Malgré ses efforts, ses addictions deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser…



8 nominations aux Oscars ⭐

Porté par l'interprétation magistrale de Lady Gaga, le remake de «A Star is Born» réalisé par Bradley Cooper est bouleversant et magnifique ! Frissons garantis ! ⏰ #AStarIsBorn, dimanche 21 novembre à 21:05 pic.twitter.com/zwHVsqNKJ4 — TF1 (@TF1) November 18, 2021

« Shallow », le tube du film !

Et c’est de ce film qu’est né le tube « Shallow » dont nous vous proposons de (re)découvrir le clip.