Plus belle la vie : ce soir, Pavel se fait trahir (résumé + vidéo de l’épisode 4037 PBLV du 14 avril 2020)

4.5 ( 33 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4037 du mardi 14 avril 2020 – Pavel se fait trahir par son bras droit ce mardi soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Pavel a compris que c’est son bras droit qui a tiré sur Luna et il compte bien se venger…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4037

Andrès promet à Luna de lui dire tout sur les dangers qu’il court. Karim déclare à Irina qu’il renonce à sa vengeance contre Pavel. Andrès sème le doute dans l’esprit de Patrick et Revel en demandant une protection policère. Irina ment pour les détourner de cette piste et veut garder ses intuitions pour elle. Luna dit à Mirta qu’elle ne peut pas cesser d’aimer Andrès. Boher trouve une arme chez Irina et comprend ses intentions vis-à-vis de Pavel…

Thomas est tellement nerveux que Sabrina a peur des réactions de son patron. De même avec Mathis, il ne peut réprimer son agacement. Devant Baptiste, il reconnait qu’il ne peut pas garder son petit-fils. Avec Riva, il prend conscience qu’il a besoin d’un soutien psychologique…



ANNONCES





Démotivé, Mouss peine à se prendre en charge et manque d’autorité au lycée. Il décharge son anxiété sur Théo. Mila comprend qu’il stresse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4037 du 14 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 33 Aucune note

LIENS SPONSORISES