Une star de « Games of Thrones » guérie du coronavirus

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Kristofer Hivju, star de la série télévisée « Games of Thrones », a annoncé être guérie du coronavirus. Il affirme être en « bonne santé » après avoir été testé positif au COVID-19 et s’être battu pendant plusieurs semaines.

Comme Idris Elba, ou encore Tom Hanks, Kristofer Hivju a du se battre contre le coronavirus mais a eu la chance que tout se passe bien.



ANNONCES





Le Norvégien, qui est surtout connu pour avoir joué à Tormund Giantsbane dans « Games of Thrones », a révélé que sa femme et lui ont tous les deux été touchés et qu’ils sont maintenant rétablis.

« Salut! Nous sommes complètement rétablis et en bonne santé après avoir été infecté par le cororonavirus », a écrit l’acteur lundi sur son compte du réseau social Instagram.



ANNONCES





« Après plusieurs semaines de quarantaine (…) nous sommes enfin sains et saufs. Nous avons eu la chance de n’avoir que de légers symptômes du Covid 19. Nous envoyons notre amour et nos pensées à toutes les personnes pour lesquelles le virus a frappé beaucoup plus durement, et à tous ceux qui ont perdu leurs proches à cause du Cornonavirus. » a-t-il poursuivi.

« Merci pour tout votre soutien, et n’oubliez pas de rester vigilant et de garder vos distances, de vous laver les mains et surtout de prendre soin les uns des autres en cette période étrange. »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES