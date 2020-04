Plus belle la vie : la diffusion va officiellement s'arrêter le...

4.2 ( 168 )



Plus belle la vie, info diffusion PBLV – On vous en parlait la semaine dernière : la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » va à son tour voir sa diffusion s’interrompre pour plusieurs semaines ! En effet, si la chaîne a choisi de diffuser l’intégralité des épisodes qu’elle avait en stock, elle aura bientôt tout épuisé.

Selon nos informations auprès de la production de « Plus belle la vie », le dernier épisode sera diffusé le vendredi 1er mai 2020.



Le feuilleton quotidien marseillais va ensuite passer en mode rediffusions dès le lundi 4 mai et ce pour une durée indéterminée puisque l’on ne sait pas encore quand les tournages pourront reprendre et qu’il leur faudra ensuite le temps de mettre assez d’épisodes en boîte pour pouvoir reprendre la diffusion d’épisodes inédits.

Quant aux rediffusions, France 3 réfléchit encore par quels épisodes débuter.



