« Réunions » du 22 avril : ce soir les épisodes 3 et 4 sur France 2 (vidéo)

« Réunions » du 22 avril 2020. La nouvelle série portée par Laetitia Milot et Loup-Denis Elion est de retour ce soir sur France 2 et bien sûr comme toujours en streaming vidéo, replay et avant-première sur France.TV



Ce soir les épisodes n°3 et n°4 « Mensonges » et « Le sens de la fête ». A retrouver dès 21h05 sur la chaîne.

« Réunions » du 22 avril : vos deux épisodes de ce soir

Mensonges : Viana, la mère de Jérémy, débarque sans prévenir à La Réunion. Brouillée avec son fils depuis qu’il a découvert l’identité de son père, elle est prête à tout pour continuer de lui cacher la vérité, quitte à simuler une maladie pour l’attendrir. Mais ce dernier n’est pas dupe ; c’est un véritable concours de comédie qui s’engage entre la mère et son fils, entre vérité, mensonges et faux-semblants. C’est alors que le cuisinier de l’hôtel tombe malade. Viana, ayant été elle-même cuisinière, est la seule à pouvoir les tirer de ce mauvais pas. Il est peut-être temps d’enterrer la hache de guerre pour parer au plus urgent, la bonne marche de l’hôtel…



Le sens de la fête : L’hôtel fait l’objet d’un contrôle des services de l’Etat. Si des travaux de remise aux normes ne sont pas effectués rapidement, l’établissement devra fermer ! Seule solution pour les financer : ne pas s’octoyer de salaires pendant deux mois. Pour la famille de Jérémy et Chloé qui avait déjà du mal à boucler les fins de mois, c’est un nouveau coup dur. Antoine, quant à lui, devra se laisser entretenir par sa femme, Victoire, qui travaille pour une compagnie aérienne, et sa virilité s’en trouve offensée. Dans un soi-disant élan de solidarité avec la famille de son demi-frère, il refuse tout argent de Victoire. Chloé, elle, aurait bien une idée pour faire décoller l’activité de l’hôtel, mais les deux frères refusent d’écouter ses propositions. Dans les deux familles, la guerre des sexes est déclarée…

Quelle audience en seconde semaine ?

Lancement timide la semaine dernière pour « Réunions ». Les deux premiers épisodes n’ont en effet suscité la curiosité que de 3.74 millions de personnes soit 14.1% des téléspectateurs. On s’attendait à un peu mieux.

