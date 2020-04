« The Resident » du 22 avril 2020 : la série évènement débarque sur TF1 ce soir

5 ( 2 )



« The Resident » du 22 avril 2020. Dès le mois de janvier, nous étions parmi les premiers à vous annoncer l’arrivée de « The Resident » sur TF1. Et le jour J est arrivé ! Ce soir débarque enfin cette nouvelle série médicale évènement qui ne devrait pas vous laisser insensible.



Il faut dire qu’il met en scène un médecin vraiment pas comme les autres. En plus d’être beau gosse, ses méthodes sont quelque peu particulières. Mais vous allez très vite vous en apercevoir au fil des épisodes.

>>> Pour en savoir plus, retrouvez la présentation de la série en suivant ce lien



« The Resident » du 22 avril 2020 : vos trois épisodes de ce soir

Et ça commence ce soir avec 3 épisodes à la suite dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

Episode « Bienvenue à Chastain : Devon Pravesh débute son internat à l’hôpital Chastain, à Atlanta. Il est placé sous la supervision du docteur Conrad Hawkins, en troisième année d’internat et doté d’une personnalité atypique. Il est tout de suite mis dans le bain lorsqu’une jeune femme se présente aux urgences et s’effondre. Le docteur Randolph Bell, chef du service de chirurgie, fait de plus en plus d’erreurs au cours de ses opérations et l’une d’elles tourne très mal pour le patient. Conrad confie Lily, une patiente atteinte d’un cancer et adorée par tous les médecins, aux soins de Devon.

La journée de l’indépendance : Conrad rencontre des élèves afin d’échanger au sujet de son métier quand soudain, leur professeur, Micah, perd connaissance. Au même moment, un député s’effondre durant une partie de chasse. Les deux hommes ont besoin d’une greffe du cœur. Lorsqu’un donneur potentiel est identifié, un conflit s’installe entre Conrad et le docteur Bell pour déterminer lequel des deux hommes sera bénéficiaire de l’organe. Un déficit de personnel conduit Devon à prendre en charge les urgences pour la première fois. Parviendra-t-il à supporter la pression ?

Frères d’armes : Une nouvelle consultante est engagée afin de former l’équipe à la surfacturation des opérations médicales, entraînant des désaccords entre certains médecins et elle. Quand une opération inutile à la guérison d’un patient tourne mal, ses méthodes sont remises en question. Conrad croise Jude, un chirurgien avec lequel il a collaboré pendant son service dans l’armée. Celui-ci tente de le persuader de se réengager. L’équipe prend en charge une bénévole de l’hôpital dont les soins pourraient coûter près de deux millions de dollars. Cependant, celle-ci n’a pas d’assurance santé et elle est en situation irrégulière…

Vidéo

En voici quelques images…

« The Resident » à découvrir ce soir dès 21h05 sur TF1

