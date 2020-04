Rupert Grint, la star de Harry Potter va être papa

4.1 ( 9 )



Rupert Grint, acteur que vous avez connu dans la saga Harry Potter, va devenir papa plus tard cette année ! En effet, l’acteur britannique, âgé de 31 ans, attend son premier enfant avec sa petite amie Georgia Groome.

Celui qui incarnait Ron Weasley dans la série de films Harry Potter va donc fonder une famille.



« Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis d’annoncer qu’ils attendent un bébé et qu’ils demandent au respect de leur vie privée en ce moment », a confirmé un porte-parole du couple à Us Weekly.

Rupert avait précédemment expliqué son désir de fonder une famille et avait admis qu’il était peu probable qu’il s’inspire du prénom de son personnage de film s’il avait un garçon.



« Je voudrais m’installer et avoir des enfants bientôt. Si j’avais un fils, est-ce que je l’appellerais Ron ? » a déclaré l’acteur à The Guardian en décembre 2018. « C’est un assez bon nom, mais probablement pas. Et Grint est un nom difficile à associer à un prénom d’une syllabe. »

Rupert Grint et Georgia Groome sont en couple depuis 2011.

