« The Voice » : ce soir, découvrez la suite des K.O. (EXTRAIT VIDEO)

« The Voice » au programme TV de ce samedi 11 avril 2020 – Ce soir à la télé, Nikos Aliagas et les quatre coachs de la saison 2020 de The Voice (Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine) vous donnent rendez-vous pour une seconde soirée de l’épreuve des K.O. Et quoiqu’il arrive ce soir, les coachs ne pourront garder que 3 talents par équipe !

A suivre ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.



Vous avez loupé les K.O. la semaine dernière ? Petit rappel donc du principe de cette étape de The Voice. Les talents qui ont réussi à convaincre leur coach lors des battles vont cette fois s’affronter sur les K.O., dernière étape avant les lives.

Cette année, les règles évoluent puisque chaque coach présente sur scène tous les talents de son équipe sur une chanson choisie par les talents eux-mêmes. Chaque talent est donc responsable de son destin dans THE VOICE 2020 ! Aux portes de la demi-finale, ils n’ont pas le droit à l’erreur !



A l’issue de chaque K.O., deux possibilités :

– Le coach buzze et son talent est qualifié pour la suite de la compétition,

– Le coach ne buzze pas et décide de mettre un terme à son aventure. Le talent quittera aussitôt le concours car aucun vol de talent ne sera possible.

Chaque coach sera ainsi sous tension et devra prendre ses responsabilités. Cette année, la réponse est définitive et les coups de théâtre seront au rendez-vous !

A la fin de cette étape décisive des K.O., chaque coach ne gardera que trois talents dans son équipe qui accéderont directement à la demi-finale.

L’enjeu est de taille pour les talents qui n’ont qu’un objectif en tête : atteindre la prochaine étape des lives. Quels talents vont convaincre leur coach ? Les coachs vont-ils faire les bons choix ?

« The Voice » ce soir : extrait du 11 avril

Pour en voir plus il faudra bien sûr vous brancher sur TF1 et/ou MYTF1 dès 21h05. Et si vous ne pouvez pas regarder, vous pourrez vous rattraper en replay sur la page dédiée de MYTF1.

