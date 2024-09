Décès de Maggie Smith, figure de Harry Potter

Publicité





Maggie Smith, légendaire actrice britannique bien connue pour son rôle du Professeur McGonagall dans la saga « Harry Potter », est décédée ce vendredi 27 septembre 2024 à l’âge de 89 ans, selon une annonce faite par sa famille.











Avec une carrière s’étalant sur plus de sept décennies, Maggie Smith laisse derrière elle un héritage artistique immense et inoubliable. Née le 28 décembre 1934 à Ilford, Essex, elle a captivé le public dès ses débuts sur scène dans les années 1950. Célèbre pour sa maîtrise des rôles aussi bien dramatiques que comiques, elle a incarné des personnages qui sont devenus iconiques dans le monde du divertissement.

Une carrière exceptionnelle

Maggie Smith a brillé sur les planches comme sur les écrans, remportant de nombreuses distinctions, dont deux Oscars, trois Golden Globes, cinq BAFTA et quatre Emmy Awards. Elle est sans doute la plus connue pour ses rôles dans « Les Belles Années de miss Brodie » (1969), qui lui a valu son premier Oscar, et « California Suite » (1978), pour lequel elle a remporté un second Oscar.

Auprès du grand public, elle est devenue mondialement célèbre pour son rôle de Minerva McGonagall dans la saga « Harry Potter », où elle incarnait la sage et courageuse professeure de Poudlard. Elle a également marqué les esprits dans la série acclamée « Downton Abbey », où elle jouait la comtesse douairière Violet Crawley, un rôle qui lui a valu une reconnaissance internationale.



