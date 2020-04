5 ( 6 )



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 5 avril 2020. Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 5 avril 2020

Dans « 7 à 8 life » : Au Congo, découverte du sanctuaire des gorilles. Des hommes y risquent leur vie pour protéger cette espèce menacée. Rencontre avec ces animaux fascinants et protégés par des gardes armés.

Dans « 7 à 8 » : il a transformé son palais en palace 5 étoiles. En Inde Gaj Singh est l’un des derniers Maharajas. Une vie fastueuse dans un royaume qu’il a ouvert au public pour sauver son patrimoine.

Et la France à l’heure du coronavirus. Des initiatives solidaires, des entreprises qui se battent et des notes d’espoir dans les hôpitaux.



« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 5 avril 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

Et n’oubliez pas…

Retrouvez aussi « Sept à huit » en quotidienne du lundi au vendredi chaque soir à partir de 19h05. Au cœur de la crise qui frappe la France aujourd’hui, Harry Roselmack présente chaque jour un nouveau rendez-vous d’information dont l’objectif est de mettre en lumière les familles, les entreprises, les personnels soignants, les commerçants, les personnes isolées et leur manière d’affronter cette épidémie et ses conséquences.

Les équipes de Sept à Huit mobilisées sont à l’écoute des Français pour raconter leurs expériences de vie, leurs difficultés et leurs initiatives face à cette situation exceptionnelle.

