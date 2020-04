Un si grand soleil : la déprogrammation pourrait se prolonger après la fin du confinement

4.2 ( 5 )



Un si grand soleil, infos déprogrammation – Mauvaise nouvelle pour les fans de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors que le feuilleton a été le premier à être déprogrammé après l’arrêt des tournages pour cause d’épidémie de coronavirus, la déprogrammation pourrait bien durer plus que prévu !

En effet, les coûts des arrêts du tournage et de la diffusion de « Un si grand soleil » sont très importants et le planning des acteurs pour la reprise pose problème. Résultat, la série pourrait revenir à l’antenne plus tard après la fin du confinement !



Toma de Matteis, producteur de « Un si grand soleil », s’est confié cette semaine auprès de nos confrères du Parisien et il a expliqué que l’interruption était très compliquée pour le feuilleton quotidien.

« Ce sera un vrai casse-tête. » a-t-il déclaré. « On arrive à s’entendre quand nos comédiens ont des engagements ailleurs. Dans ce contexte particulier, on fera tous des efforts pour trouver comment se partager acteurs et techniciens, aider les intermittents »



« Cela aura un coût. Mais, tout est en place pour reprendre dès que cela sera possible », a-t-il précisé alors que comme l’affirme le journaliste du Parisien, la production « continue de payer les loyers du studio et des villas utilisées pour les scènes ainsi que les salariés en chômage partiel ».

Bien sûr donc, aucune date d’annoncée quant à la reprise de la diffusion de votre série sur France 2. Mais on ne manquera pas de vous informer dès qu’on en saura plus !

