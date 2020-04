« The Voice » du 25 avril : les derniers KO, la dernière émission avant la déprogrammation ! (vidéo)

4.3 ( 7 )



« The Voice » du 25 avril 2020. Ce soir ne manquez sous aucun prétexte votre télé-crochet préféré « The Voice ». Une émission qui aura une saveur toute particulière ce soir : non seulement il s’agit des derniers KO mais aussi et surtout de la toute dernière émission avant la déprogrammation !



Et oui, pour cause de confinement, impossible de tourner les lives du programme. Résultat, TF1 n’a pas eu d’autre choix que de reporter la suite de la saison à une date ultérieure.

Les grands shows en live (demi-finale et finale de ) devaient en effet avoir lieu juste après cette étape, en direct et en public depuis le Palais des Sports de Paris. Le Covid-19 en aura décidé autrement.



À quand la suite de la saison ?

Pour l’instant nul ne sait vraiment. L’idéal serait avant l’été mais cela risque d’être un peu compliqué quand même. Si tel n’était pas le cas, il conviendrait alors d’attendre la rentrée de septembre pour connaître le nom du gagnant de cette saison vraiment pas comme les autres.

« The Voice » du 25 avril : la team Pascal Obispo

En attendant ultime étape des KO ce soir avec la team Pascal Obispo. C’est la dernière Ligne Droite avant les Grands Shows en Direct ! Et comme ses petits camarades de jeu, notre coach ne pourra retenir que 3 talents parmi les 7 de son équipe.

Et cela ne s’annonce pas simple du tout….

#TheVoice

Derniers KO ce soir 💥

Dernière Ligne Droite avant les Grands Shows en Direct 🔥

Ce soir, @ObispoPascal ne pourra retenir que 3 talents parmi les 7 de son équipe.

RDV ce soir dès 21h05 sur @TF1 et @MYTF1 ! pic.twitter.com/Ie8AKL9Zjq — TheVoice_TF1 (@TheVoice_TF1) April 25, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur TWITTER ou sur Faceoook.

Les derniers KO, la dernière émission avant la déprogrammation de « The Voice », c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1 pour les vidéos, replay et autres streaming !

Une émission présentée par Nikos Aliagas avec Lara Fabien, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

