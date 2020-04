« Tous en cuisine » du jeudi 23 avril : les ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

4.4 ( 8 )



« Tous en cuisine » du jeudi 23 avril. Déjà l’avant-dernier rendez-vous de la semaine avec Cyril Lignac en direct de sa cuisine ce soir sur M6. Dès 18h45 retrouvez un numéro inédit de « Tous en cuisine avec Cyril Lignac ». Et comme chaque jour, Stars Actu vous donne la liste des ingrédients pour vous préparer pour ce soir !

Pour mémoire l’émission est également disponible en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



« Tous en cuisine » du jeudi 23 avril : ingrédients et ustensiles pour les recettes du jour

Deux recettes ce soir :

– PETITS POIS VINAIGRETTE AU CURRY, YAOURT ACIDULÉE

– CORDON BLEU, ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE À L’HUILE D’OLIVE



PETITS POIS VINAIGRETTE AU CURRY, YAOURT ACIDULÉE

Les ingrédients pour 4 personnes

200g de petits pois cuits

40g de vinaigre balsamique blanc ou vinaigre de vin blanc

80g d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de Tabasco vert ou piment vert haché

8g de curry Madras en poudre

1 jus de citron jaune

60g de yaourt grec ou fromage blanc

1 paquet de chips tortilla

huile d’olive

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

2 saladiers

2 cuillères à soupes

1 ramequin

CORDON BLEU, ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE À L’HUILE D’OLIVE

Les ingrédients pour 4 personnes

4 tranches d’escalopes de veau « picatta » ou filets de poulets bien ouverts en 2 et tapés

4 tranches de jambon blanc

1 œuf

50g de crème fraiche + 50g de crème liquide entière mélangée au prélable

200g de parmesan râpé ou emmental râpé

½ botte de persil lavé, effeuillé et haché

25g de poudre de noisettes

25g de poudre d’amandes

150g de chapelure de pain dans une assiette creuse assez large

3 blancs d’œufs dans une assiette creuse assez large

150g de farine dans une assiette creuse assez large

25g de beurre

8 belles pommes de terre

1 botte de ciboulette

25g de noisette toastée et concassée

huile d’olive

sel fin et poivre du moulin

gros sel

Les ustensiles

1 planche

1 couteau éminceur

1 poêle

1 spatule

1 casserole

1 passoire

1 sauteuse

1 fourchette

Pour savoir quoi faire de tous ces ingrédients, il vous bien sûr faut connaître les recettes. Et pour les découvrir branchez-vous sur M6 ce soir dès 18h45. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Cuisine AZ qui est partenaire de l’émission. Vous y trouverez au quotidien la liste des courses, les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces recettes et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Pour connaître le détail des recettes, et donc la marche à suivre, il faut soit regarder l’émission, soit vous rendre sur le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou sur 6PLAY.

