« Why Women Kill » du 23 avril 2020 : ce soir l’épisode inédit « Tout ce qu’on veut cacher » (vidéo)

5 ( 4 )



ANNONCES





« Why Women Kill » du 23 avril 2020 – Ce soir et comme chaque jeudi, M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série à succès « Why Women Kill ». Et tout comme les semaines précédentes, la chaîne ne proposera qu’un seul épisode inédit. Ce soir, découvrez l’épisode n°6 de la saison 1 « Tout ce qu’on veut cacher ».

A suivre ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



ANNONCES





« Why Women Kill » du 23 avril : votre épisode de ce soir

Saison 1 – épisode 6 : Tout ce qu’on veut cacher

Beth Ann et Rob organisent une pendaison de crémaillère. Les secrets de Simone et Karl sont révélés lors du dîner de rencontre avec la belle-famille d’Amy. Des tensions naissent dans le trouple de Taylor, Jade et Eli, tandis que ce dernier essaie de cacher son addiction.



ANNONCES





Teaser vidéo

Et on vous laisse avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend ce soir.

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, vous pouvez aussi la retrouver sur le compter Twitter officiel de M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES