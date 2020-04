« Tous en cuisine » du mercredi 22 avril : les ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

4.9 ( 8 )



« Tous en cuisine » du mercredi 22 avril. Déjà la troisième rendez-vous de la semaine avec Cyril Lignac en direct de sa cuisine ce soir sur M6. Dès 18h45 retrouvez un numéro inédit de « Tous en cuisine avec Cyril Lignac ». Et comme chaque jour, Stars Actu vous donne la liste des ingrédients pour vous préparer pour ce soir !

Pour mémoire l’émission est également disponible en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



« Tous en cuisine » du mercredi 22 avril : ingrédients et ustensiles pour les recettes du jour

Et ce soir place à un dessert gourmand : un SUCCÈS AUX FRAMBOISES ET AGRUMES. On s’en lèche les babines d’avance, pas vous ?

SUCCÈS AUX FRAMBOISES ET AGRUMES

Les ingrédients pour 4 à 6 personnes



250 à 300g de framboises

1 pomme rouge

3 oranges sanguine en suprêmes ou oranges en suprêmes

2 pamplemousses en suprêmes

1 citron vert pour le zeste

4 blancs d’œufs

120g de sucre

60g de sucre glace

60g de poudre de noisette

200g de fromage blanc

15g de sucre

confiture de framboises

sucre glace

Les ustensiles

1 ramequin

1 casserole

1 fouet

1 maryse

1 saladier

1 batteur à main

4 petits moules à soufflé ou petits moules pour des petits pots de crème

1 pinceau

1 planche

1 couteau éminceur

Pour savoir quoi faire de tous ces ingrédients, il vous bien sûr faut connaître la recette. Et pour la découvrir branchez-vous sur M6 ce soir dès 18h45. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Cuisine AZ qui est partenaire de l’émission. Vous y trouverez au quotidien la liste des courses, les recettes et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Alors prêts à passer vous aussi derrière les fourneaux ?

Où trouve t-on les recettes ?

Jusqu’à présent les recettes étaient également disponibles sur le site partenaire Cuisine AZ. Ce n’est désormais plus le cas. Pour les recettes, deux solutions le compte Instagram de M6 ou le compte Facebook de Cyril Lignac. Et bien sûr il y a toujours la solution replay avec 6PLAY.

