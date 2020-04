Audiences TV prime 21 avril : nouveau carton pour « Harry Potter », succès pour le retour de « Tandem »

4.9 ( 11 )



Audiences TV prime 21 avril 2020. Nouveau carton d’audience hier soir pour TF1 avec le second volet de la saga Harry Potter « Harry Potter et la chambre des secrets ». Verdict sans appel : 6.91 millions d’inconditionnels de notre jeune sorcier soit 29.2% des téléspectateurs.



Audiences TV prime 21 avril : autres chaînes

Beau succès pour France 3 avec le retour de la série « Tandem » dont la chaîne lançait hier soir la 4ème saison inédite. Les deux premiers épisodes ont réuni 4.78 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 17.8%.

France 2 complète le podium avec son documentaire en rediffusion « Le plus beau pays du monde ». De superbes images qui ont encore fait rêver 2.91 millions de personnes soit 10.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant la petite lucarne.



M6 avait de son côté décidé de déprogrammer « Peplum » pour mettre à la place le film « Il n’est jamais trop tard » avec Tom Hanks et Julia Roberts. Oui mais cela n’aura pas suffi à faire remonter les courbes de l’audimat. A peine 1.85 million de téléspectateurs hier soir pour une part de marché particulièrement faible de 6.8%.

Et c’est TFX qui complète notre 5 aujourd’hui avec la rediffusion de son émission « Le Big bêtisier ». Et les bêtisiers ça marche toujours. Animé par Christophe Beaugrand ces images vues et revues ont tout de même diverti 738.000 téléspectateurs (pda 2.7%)/

