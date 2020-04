« Tous en cuisine avec Cyril Lignac » du 20 avril : les ingrédients pour les recettes de ce soir

5 ( 8 )



« Tous en cuisine avec Cyril Lignac » du 20 avril. Après la traditionnelle pause du week-end, Cyril Lignac vous donne rendez-vous ce soir sur M6 en direct de sa cuisine pour un nouveau numéro inédit de « Tous en cuisine avec Cyril Lignac ». Et comme chaque jour, Stars Actu vous donne la liste des ingrédients pour vous préparer pour ce soir !

A suivre dès 18h45 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



« Tous en cuisine avec Cyril Lignac » du 20 avril : ingrédients et ustensiles pour les recettes du jour

Une recette ce soir :

– BOULETTES SAUCE TOMATE BASILIC, PENNE, BURRATA



BOULETTES SAUCE TOMATE BASILIC, PENNE, BURRATA

Les ingrédients pour 4 personnes

300g de viande hachée de bœuf

300g de viande hachée de porc

30g de parmesan râpé ou fromage râpé et haché finement

2 œufs

100g de ricotta ou fromage frais

2 cuillères à soupe de persil haché

100g de pain sans croûte trempé dans le lait

500g de sauce tomate ou tomate concassée

1 brin de thym frais

1/2 de botte de basilic

1 gousse d’ail épluché et dégermé

1 oignon épluché et ciselé

240g de penne cru

2 boules de burrata de 125g ou mozzarella

200g de chapelure de pain très fine

2 jaunes battus avec 1 cuillère d’eau

huile d’olive

sel fin & poivre du moulin

gros sel

Les ustensiles

2 casseroles

2 spatules

1 louche

1 saladier

1 plat de cuisson

1 poêle

1 cuillère

Pour savoir quoi faire de tous ces ingrédients, il faut connaître la recette. Et pour la découvrir branchez-vous sur M6 ce soir dès 18h45. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Cuisine AZ qui est partenaire de l’émission. Vous y trouverez au quotidien la liste des courses, les recettes et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Alors prêts à passer derrière les fourneaux ? Ne manquez pas « Tous en cuisine avec Cyril Lignac » ce soir sur M6 et 6PLAY !

