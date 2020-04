« Tous en cuisine » du vendredi 24 avril : les ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

5 ( 7 )



« Tous en cuisine » du vendredi 24 avril 2020. Et c’est parti pour la dernière liste de courses de la semaine. Ce soir en effet dernier numéro de « Tous en cuisine avec Cyril Lignac » sur M6.

Rendez-vous dès 18h45 sur M6



Et comme chaque jour, Stars Actu vous communique la liste des ingrédients histoire que vous ayez le temps de vous préparer d’ici à ce soir.

« Tous en cuisine » du vendredi 24 avril : ingrédients et ustensiles pour les recettes du jour

Deux recettes ce soir :



– TABOULÉ VERT AUX CREVETTES

– COOKIES AUX 2 CHOCOLATS

TABOULÉ VERT AUX CREVETTES

Les ingrédients pour 4 personnes

200g de semoule fine pour couscous crue

50cl de boillon de légumes ou bouillon cube

10cl d’huile d’olive

2 jus de citron jaune

16 crevettes cuites, décortiquées et coupées en trois dans le sens de la largeur

1 petit brocoli coupé en morceaux

½ concombres lavé, coupé en 2 dans la longueur, épépiné et coupé en cubes

100g de petits pois cuits ou fèves cuites

huile d’olive

50g de cacahuètes grillées et salées concassées ou amandes ou pistaches ou autre

1 citron vert

¼ de botte de coriandre hachée

¼ de botte de persil hachée

1 grenade si vous trouvez (décortiquée)

Les ustensiles

1 plat

1 spatule

1 rouleau de film

1 saladier

1 cuillère à soupe

DESSERT : COOKIES AUX 2 CHOCOLATS

Les ingrédients pour 20 gros cookies ou pour beaucoup de petits cookies

120 g de sucre cassonade

120 g de sucre semoule

300 g de farine

6g de levure chimique

175 g de beurre doux coupés en cubes et en pommade

1 œuf entier

190 g de chocolat au lait

190 g de chocolat noir

Les ustensiles

1 saladier

1 spatule

1 plaque à pâtisserie

1 feuille de silicone ou 1 feuille de papier sulfurisé

1 grille

Pour savoir quoi faire de tous ces ingrédients, il vous bien sûr faut connaître les recettes. Et pour les découvrir branchez-vous sur M6 ce soir dès 18h45. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Cuisine AZ qui est partenaire de l’émission. Vous y trouverez au quotidien la liste des courses, les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces recettes et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Mais où sont passées les recettes ?

Vous souhaitez conserver les recettes pour les reproduire à tout moment ? Elle ne sont malheureusement plus disponibles sur le site Cuisine AZ. Désormais il vous faut soit regarder l’émission, soit vous rendre sur le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou sur 6PLAY.

