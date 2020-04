Audiences TV prime 23 avril 2020 : « La 7ème compagnie » toujours au top, carton pour Arte avec Eric Cantona !

4.3 ( 9 )



Audiences TV prime 23 avril 2020. Et c’est encore « La 7ème compagnie » qui s’est adjugée la première place des audiences hier soir en première partie de soirée. L’ultime volet de la trilogie de Robert Lamoureux « La 7ème compagnie au clair de lune » a amusé 6.44 millions de Français soit 24.8% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était très largement en tête des audiences de la soirée.



Audiences TV prime 23 avril 2020 : autres chaînes

Sans surprise non plus M6 prend la seconde place avec un épisode inédit de sa série « Why Women Kill ». Hier soir l’épisode « Tout ce qu’on veut cacher » a pu compter sur 3.59 millions de fans soit 13.3 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran. Ça continue de baisser.

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « 9 mois ferme » de et avec Albert Dupontel. Il a été vu ou revu par 2.69 millions de cinéphiles soit 10.2% des téléspectateurs.



On retrouve ensuite France 2 et son magazine « Envoyé spécial » consacré en grande partie au Covid-19 et ses conséquences sur notre quotidien. Verdict : 2.31 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 9.4 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

Enfin notez le carton d’Arte avec la nouvelle série d’Eric Cantona « Dérapages ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont suscité la curiosité de 2.22 millions de personnes (pda 8.6%)

