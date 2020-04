« Zone Interdite » du 19 avril : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

5 ( 4 )



« Zone Interdite » du 19 avril 2020. Ce soir votre magazine « Zone Interdite » vous donne rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY. Ce soir première partie de « Vivre et travailler sur une île au soleil : des Français réalisent leur rêve ! ».



En famille, ou entre copains, ces Français ont décidé de vivre et travailler sur des îles de rêve aux quatre coins du monde. Mais pour eux, mer turquoise et plages de sable blanc ne riment pas avec détente et farniente. Réussir sous les tropiques, est souvent une aventure épique ! Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi ces Français, pas forcément diplômés ni fortunés qui ont un jour décidé de quitter la grisaille pour vivre leur rêve, au soleil.

« Zone Interdite » du 19 avril 2020 : sommaire et reportages

Et avec les histoires de….

Ancien militaire, Laurent, 50 ans, a décidé de poser ses valises dans un incroyable archipel de l’Afrique de l’Ouest, les Bijagos (Guinée-Bissau). Il y vit avec sa femme et ses deux filles et a décidé de faire découvrir au monde entier les incroyables trésors de cet archipel perdu. Adopté par les tribus locales, il a construit un hôtel de ses propres mains sur une île pas plus grande qu’un terrain de foot et sans eau potable ! Un véritable défi logistique !



À Ko Phan Gan en Thaïlande, Marine une pâtissière de 26 ans, s’est lancé un pari fou : ouvrir une pâtisserie haut de gamme dans laquelle elle a placé toutes ses économies. Une aventure dans laquelle elle a entraîné sa meilleure amie. Pour ces Parisiennes formées dans l’une des plus prestigieuses écoles de cuisine française, rien ne va se passer comme prévu…

Aurore et Benoît ont vendu tous leurs biens pour s’installer avec leurs deux enfants à Lombok, une île située à 300 kilomètres de Bali. Ils y ont créé l’hôtel de leurs rêves en espérant vivre une vie paisible sous les cocotiers. Mais c’était sans compter les tremblements de terre de l’été dernier qui ont fait fuir les touristes. Ils ont mis toutes leurs économies dans les réparations et, pour eux, cette saison est décisive. Pourront-ils rester dans leur paradis ou devront-il envisager de revenir en France ?

Jérémie a cherché l’île de ses rêves pendant sept ans. Et puis un jour, il est arrivé à Union Island la « Tahiti des Antilles » aux Grenadines. Une île de 9 km² connue pour son eau turquoise et son vent constant. Le spot idéal pour cet ancien champion de kitesurf. Il y a ouvert une école et rencontré son amour, Zoé, une Française venue en vacances. Aujourd’hui, à eux deux, ils tentent de développer une petite infrastructure touristique… pas facile quand on ne peut se ravitailler que deux fois par an au supermarché !

Vidéo

Voici le teaser vidéo de votre émission de ce soir….

— Zone Interdite (@ZoneInterdite) April 17, 2020

Ce soir dépaysement garanti dans « Zone Interdite » sur M6.

