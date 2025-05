Zone Interdite du 25 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 25 mai 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Logement, courses, vacances : ils sont les rois de la débrouille ».













Zone Interdite du 25 mai « Logement, courses, vacances : ils sont les rois de la débrouille »

Arrondir ses fins de mois, augmenter son pouvoir d’achat… Qui n’en rêve pas ? Alors qu’un Français sur cinq est régulièrement à découvert, certains redoublent d’ingéniosité pour améliorer leur quotidien. Courses moins chères, travaux à petit prix, vacances quasi gratuites… Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des Français qui cumulent bons plans et débrouille pour faire des économies et parfois même dégager un vrai complément de revenu.

À Strasbourg, Faïza, maman solo de 46 ans, est devenue experte du troc. Objets, services, repas ou loisirs : elle échange tout pour mieux vivre… mais ses enfants adhéreront-ils à ce mode de vie ?



À Perpignan, Dominique, retraitée avec seulement 150 euros par mois, multiplie les petits boulots insolites pour gagner jusqu’à 1 000 euros. Elle mise désormais sur une formation en ligne censée la rendre riche… mais à quel prix ?

Près de Poitiers, Yohanie et Quentin, 23 ans, gagnent le SMIC et vivent encore chez leurs parents. Pour voler de leurs propres ailes, ils ont acheté une maison à rénover et misent sur les applis et l’entraide pour financer les travaux.

À Paris, Myriam, 28 ans, mère d’une fillette de 3 ans, opte pour la colocation avec une inconnue de 52 ans pour faire face aux loyers élevés. Mais cohabiter avec des modes de vie opposés sera-t-il possible ?