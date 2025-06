Zone Interdite du 15 juin : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 15 juin 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Nouvelle vie à l’autre bout du monde : ils ont osé tout plaquer ! ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 15 juin : « Nouvelle vie à l’autre bout du monde : ils ont osé tout plaquer ! »

Vous avez toujours rêvé de tout plaquer pour une nouvelle vie au soleil, à l’autre bout du monde ? D’un quotidien plus doux, moins stressant, où l’on prend enfin le temps de vivre ? Ces Français l’ont fait — et leur parcours pourrait bien vous donner envie de sauter le pas. Nouveau pays, nouvelle langue, nouveau métier : ils ont tout chamboulé. Du Mexique au Cambodge, en passant par la Floride et le Costa Rica, nous les avons suivis pendant plusieurs mois, au cœur de leur incroyable aventure.

À 44 ans, Pierre a quitté le bitume du périphérique parisien et son poste de motard dans la Police Nationale. Son épouse Laurence, 45 ans, a, elle aussi, tourné la page de son entreprise de décoration. Ensemble, avec leurs trois enfants — Amélia, 8 ans, Enzo, 15 ans, et Mattéo, 17 ans —, ils ont posé leurs valises à Tampa, en Floride. Leur pari ? Racheter un restaurant face au golfe du Mexique, sans réelle expérience dans le domaine. Et alors qu’un ouragan menace à la veille de l’ouverture, le couple est bien décidé à tenir bon pour réussir sa nouvelle vie.



Publicité





Julie, 42 ans, et Miguel, 46 ans, ont eux aussi misé sur un changement radical. Ex-restaurateurs en région parisienne, ils ont troqué la brasserie de Pontault-Combault contre les plages idylliques de Playa del Carmen, au Mexique. Là-bas, ils savourent enfin des moments précieux avec leurs deux filles, Ambre, 12 ans, et Jade, 18 ans. Reconvertis dans l’immobilier, un secteur en plein essor dans la région, ils allient désormais qualité de vie et confort financier.

À 27 ans, Sarah faisait partie des 300 000 Français en burn-out. Avec Ben, son compagnon de 32 ans, elle a tout quitté pour Phnom Penh, au Cambodge. Leur rêve : ouvrir un salon de thé dans la capitale. Avec à peine 30 000 euros en poche et une langue totalement inconnue à apprivoiser, leur pari est audacieux. Réussiront-ils à bâtir leur projet, si loin de tout ce qu’ils connaissaient ?

Enfin, direction le Costa Rica avec Benjamin, 29 ans, un entrepreneur passionné. Déjà propriétaire d’un gîte et d’un paintball à Albi, il aurait pu s’arrêter là. Mais avec sa femme Marine, 27 ans, et leur bébé de 9 mois, il mise sur une nouvelle vie sous les tropiques. Son ambition : créer plusieurs entreprises dans ce pays où le tourisme est roi. Mais la « pura vida » tiendra-t-elle toutes ses promesses ?